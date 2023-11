Thiago Motta: “Fiorentina pericolosa, noi daremo il massimo. Rinnovo? Pensiamo alla partita”

Dieci risultati utili consecutivi, Bologna sesto in piena Europa League per una settimana intera, ma domenica ci sarà un prezioso scontro diretto da non fallire contro la Fiorentina reduce da tre sconfitta consecutive in campionato. La squadra di Italiano, che ha sempre giocato bene, vorrà reagire e Thiago Motta lo sa, per questo il suo ritornello è sempre lo stesso: fare il massimo e pensare al presente. Non ci sono mai pensieri a lungo termine per il mister che ha parlato così in conferenza stampa a due giorni dalla partita: