Thiago Motta: “Soddisfatto del mercato. Obiettivi? Pensiamo al Cagliari”

"Fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono soddisfatto - le sue parole - C'è stata condivisione con la società sull'idea di aumentare il livello della squadra e aumentare la concorrenza interna. Servivano caratteristiche precise per mettere i giocatori che già avevamo in una concorrenza sana e alzare il livello. Sono stato preoccupato in precedenza che non ci fosse questa condivisione, ma ora c'è". Non solo acquisti, perché Thiago chiede anche uno sfoltimento in uscita nelle ultime due giornate di mercato: "Dobbiamo avere un gruppo non troppo ampio perché tutti devono sentirsi importanti e nessuno deve sentirsi escluso. La rosa va ridotta e a Corazza e Urbanski serve spazio come con Pyythia l'anno scorso. Manca ancora qualche ora per completare questa idea". Anche Barrow è in uscita, Motta lo fa capire: "Siamo stati chiari con tutti, ridurre la rosa è importante e i ragazzi sanno quello che pensiamo come società. Vediamo in queste ore".