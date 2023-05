Thiago Motta: “Stiamo facendo cose straordinarie. Arna? Nessun problema personale”

Si prova a ritrovare un minimo di normalità anche a Casteldebole. Bologna è stata toccata in parte dall'alluvione dei giorni scorsi e il Bologna ha potuto allenarsi senza particolari problemi al Niccolò Galli, ma l'Emilia Romagna è stata colpita profondamente e anche il calcio si è stretto attorno a tutte le persone colpite da questa tremenda disgrazia. Tweet di cordoglio del Pescara e soprattutto della Cremonese, prossimo avversario del Bologna di Motta . 'Siamo con voi' la vicinanza dei lombardi che sabato attendono allo Zini i rossoblù a digiuno di vittorie da sei partite. Prima del calcio, però, il tecnico ha voluto esprimere la sua massima vicinanza alle popolazione colpite

"Esprimo cordoglio da parte mia e del club per le vittime del maltempo e dell'alluvione, massima vicinanza a tutte le persone colpite e condoglianze sincere alle famiglie delle vittime", il messaggio di Motta che ha chiesto un istante di riflessione dopo la tragedia che ha colpito la regione in cui lavora.

Ci sono parole di riconoscenza ance per i tifosi, sempre presenti al Dall'Ara e in trasferta: "Ringrazio ancora i nostri tifosi, la nostra gente, che hanno dimostrato di conoscere profondamente l'impegno che la squadra sta mettendo. Continueremo a farlo anche e soprattutto per loro. L'affetto dimostrato fino a oggi è fantastico".