Thiago Motta: “Lo stimolo deve essere dentro di noi, solo così si cresce. Arnautovic? Sarà dei nostri”

Quattro partite senza vittorie, due match molto simili contro squadre molto più deboli, Verona ed Empoli, con lo stesso rivedibile atteggiamento. Il Bologna ha lasciato per strada punti importanti e ne ha approfittato la Fiorentina, ora ottava con un punto in più, motivo per riscattarsi immediatamente lunedì sera nello scontro diretto con il Sassuolo di Dionisi. Thiago Motta chiede massimo impegno e un atteggiamento migliore rispetto a quello visto al Castellani:

"Non voglio rivedere l'inizio, questo è sicuro - le sue parole - Dopo diventa difficile mettere in difficoltà un avversario che si difende, per cui l'approccio deve essere migliore già dalla prossima. Posch ha detto che c'è stata mancanza di concentrazione? Lui è un ragazzo concentrato e determinato su quello che c'è da fare e sicuramente il secondo gol di Empoli erq evitabile. Sappiamo cosa fa l'avversario su alcune situazioni e potevamo leggere meglio la situazione. La concentrazione è venire qui ed allenarsi bene tutti i giorni sia in campo che in sala video, questo fa parte dell'essere professionisti nel settore calcio. Non si può accendere la spina solo il giorno della partita e per questo sono contento dei miei ragazzi che si allenano bene e vivono il lavoro come una priorità".