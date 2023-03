Thiago Motta: “A Salerno servirà il miglior Bologna. Arnautovic? Sta bene”

"Dobbiamo pensare di partita in partita, il prossimo impegno è la Salernitana e sabato dovremo mettere tutta la nostra concentrazione ed energia per fare una grandissima partita - le sue parole - Troveremo una squadra che sta bene, sono in fiducia ma anche noi vogliamo dare continuità al nostro gioco. Il cambio di allenatore? Sicuramente energia e motivazione ci sono sempre, poi i risultati aiutano a creare un ambiente positivo e questo lo stanno facendo molto bene. Sul profilo del gioco sanno cosa vogliono fare, si vede l'identità e credo sia una squadra molto pericolosa quando non hanno la palla. Difendono bene la loro porta e ripartono molto bene".