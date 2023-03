Thiago Motta: “Al Bologna vige il merito. Arnautovic? Nessun problema personale”

Dopo la sconfitta di Torino e le polemiche per il mancato ingresso di Marko Arnautovic , il Bologna di Thiago Motta proverà a ritrovare la rotta sabato sera al Dall'Ara contro la Lazio di Maurizio Sarri, senza Immobile e reduce dalla sconfitta interna in Conference League contro l'Az Alkmaar. La chiacchierata parte dalla Lazio, ma tocca inevitabilmente il tema dell'attaccante austriaco:

"Mi aspetto la miglior Lazio possibile - le sue parole - In campionato sta facendo molto bene, abbiamo perso con loro in coppa dove si è visto il livello che hanno. Le sconfitte possono capitare ma resta una grandissima squadra del nostro campionato. Veniamo da una sconfitta a Torino che però non cambia le cose, io continuo a guardare il momento di ogni calciatore e il prossimo impegno per mettere la miglior formazione possibile. Abbiamo tante opzioni a disposizione per fare la scelta giusta".