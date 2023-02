Thiago Motta: “Rimaniamo con i piedi per terra, testa alla Fiorentina. Barrow? Resterà qui”

Dopo la vittoria sullo Spezia , il Bologna farà visita domenica alla Fiorentina in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto nelle zone europee di classifica. Viola imbattuti contro i rossoblù in 16 delle ultime 17 partite, ma quasi 2mila tifosi felsinei al seguito potrebbero dare ulteriore spinta alla squadra felsinea. Bologna vicino all'Europa, ma per Motta non cambia la visione delle cose:

"Non è cambiato niente, ho dei ragazzi intelligenti e rimaniamo con i piedi per terra - le sue parole - Siamo concentrati su questo. Domenica abbiamo una partita importante e stiamo pensando solo a quello. Non vedo favoriti in questa corsa all'Europa, io vedo che stiamo preparando bene la partita e valuteremo di volta in volta. Sono soddisfatto della continuità del lavoro e della prestazione, ogni giorno abbiamo lavorato bene poi le partite sono il risultato di ciò che fai in settimana. Dobbiamo avere questa esigenza di migliorare sempre ed è la nostra sfida. Fino a fine stagione cercheremo di aumentare il nostro livello".