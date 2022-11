Thiago Motta: “Dovremo essere pronti a duellare. Arna? Vediamo”

Dopo due vittorie consecutive in campionato, tre se si considera la Coppa Italia, il Bologna di Thiago Motta va a caccia di ulteriore continuità domenica alle 12.30 contro il Torino . La buona notizia per l'allenatore è che tutti gli effettivi sono a disposizione tranne Kevin Bonifazi . Bologna dunque al completo:

"La squadra è in crescita, abbiamo fatto tre vittorie di fila ma dobbiamo pensare al presente e alla prossima sfida - le parole di Motta - Siamo in un equilibrio sempre in movimento, lavoriamo al massimo ogni giorno per migliorare, partendo dai singoli per arrivare ai reparti. Ogni scelta dipenderà dai ragazzi".