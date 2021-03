Tassi: “In estate massimo una cessione sul mercato. Svanberg? Giocatore completo”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi ha fatto il punto della situazione in casa Bologna, prossimo ad affrontare il Crotone in trasferta. Si parte dalla probabile formazione:

“La staffetta tra Schouten e Dominguez è divenuta ormai una prassi, anche se hanno caratteristiche differenti. Il primo è più statico e bravo nella gestione del pallone, il secondo più dinamico e aggressivo. L’olandese però è stato più continuo. Barrow–Palacio? L’argentino è ancora superiore nel ruolo di centravanti, per qualità e capacità di aprire gioco, anche se li confermerei in coppia. Orsolini? Rischia di perdere l’Europeo, un’opportunità molto importante sia per se stesso che per il Bologna. Sta avendo un calo progressivo, anche se Skov Olsen ha meritato il posto”.