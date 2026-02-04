Il momento difficile del Bologna verrà affrontato questa sera nella nuova punta di 'E' Ancora l'Ottavo Scudetto', trasmissione ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
news
Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
Ritorna stasera l'appuntamento su Rete 7, canale 10 del digitale
In studio, come sempre, Sabrina Orlandi, Emilio Marrese e Nando Pellerano, con i contributi in redazione di Manuel Minguzzi, Alessia Fava e Massimo Guerrieri. Ospite di oggi il critico d'arte Walter Guadagnini, mentre nella seconda parte sarà in collegamento lo scritto Paolo Nori. Appuntamento alle ore 21.30 su E'Tv Rete 7, canale 10 del digitale terrestre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA