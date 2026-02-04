Bologna-Milan, la moviola: gara quasi impeccabile per Manganiello

In una gara dove tra le due squadre non c'è una vera e propria competizione, come in quella di ieri sera, diventa quasi superflua la presenza o meno dell'arbitro in campo. Manganiello non sbaglia praticamente nulla, e sembra essere in campo solo per fischiare il netto rigorse ai danni di Nkunku. A inizio gara, Rowe cade dopo una leggera spinta di Gabbia, ma è giusto non interrompere il gioco perché il tocco era minimo. Sul gol di Loftus-Cheek è buona la posizione di Nkunku che per primo tenta il gol, in un'azione un po' roccambolesca dove è premiato l'inglese, portando così i rossoneri in vantaggio. Manca un cartellino giallo nel primo tempo su Heggem che va dritto sulla caviglia di Nkunku. Nel corso della gara, il più delle volte, Manganiello lascia giocare e non estrae il cartellino. Nel gol di Rabiot è tutto regolare, e solo nella ripresa il Bologna protesta, chiedendo un tocco di mano di De Winter: il verdetto del direttore di gara è 'spalla'. Sicuramente c'è stata qualche svista sugli ultimi tocchi che però non macchiano la buona prestazione di Manganiello e non cambiano la brutta prestazione del Bologna.