Stadio – Senza ali non si vola

Sinisa ha rimaneggiato la squadra ma gli esterni non incidono.

Il primo. Nella parte conclusiva della frazione iniziale, ma soprattutto per l’intero secondo tempo la prestazione del Bologna è stata autorevole e avrebbe meritato la vittoria. Secondo. Il primo gol del Genoa nasce da un errore individuale di Orsolini che perde un pallone in una zona di campo pericolosa: da lì il cross di Criscito e il colpo di testa vincente di Destro. Terzo. Gli errori commessi da Fourneau e da Banti al Var sono inammissibili: impossibile non vedere il fallo di Behrami su Bonifazi in occasione del rigore concesso al Genoa. Comunque, fin qui, i rossoblù hanno raccolto 8 punti in 5 partite che avrebbero potuto essere 10. L’impostazione tattica del Bologna rispetto alla passata stagione è cambiata grazie alla presenza di un vero centravanti: sarà necessario del tempo per acquisire i nuovi meccanismi. Il problema maggiore riguarda gli esterni, dove l’anno scorso Orsolini e Barrow erano stati determinanti. Dall’inizio del campionato però non hanno fornito prestazioni pari al loro livello e se a questo aggiungiamo il rendimento altalenante di Skov Olsen diventa difficile per Sinisa la quadratura del cerchio. Migliore è stato l’apporto di Sansone e Vignato quando sono stati chiamati in causa.