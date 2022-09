Martini: “Impressionato dai nuovi Virtus. Fortitudo? Andatela a vedere”

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Roberto Martini ha espresso la sua opinione dopo la vittoria della Virtus in Supercoppa e sulla Fortitudo :

"E' un trofeo poco importante, ma se la vinci è meglio - le sue parole - Mi ha stupito la vittoria della Virtus soprattutto grazie ai nuovi arrivati. Tutti mi hanno fatto una ottima impressione. Il roster è importante. Però ci sono da dire delle cose. La Lega Basket è peggio della Federazione, organizzare a Brescia, senza la squadra locale in campo, è un autogol. La Lega è guidata da un tizio venuto via dal calcio perché non lo voleva nessuno".