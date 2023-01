Pincherle: “Non arriverà una punta. A Udine ancora in emergenza”

Intervenuto a Sportoday su E'Tv Rete 7, il collega Luca Pincherle ha fatto il punto sul mercato del Bologna in vista della trasferta di Udine. Oltre agli infortunati si aggiungono anche le squalifiche di Medel e Dominguez , ma in avanti sarà ancora emergenza perché non arriverà una punta dal mercato:

"Le idee di mercato del Bologna sono chiare e nonostante l'emergenza in avanti non arriverà un attaccante. La priorità è un terzino sinistro, poi eventualmente un esterno offensivo. Il Bologna aspetterà i suoi attaccanti, il più vicino al rientro dovrebbe essere Barrow ma non è detto che possa esserci a Udine, così come Zirkzee. Probabile vederli in Coppa con la Lazio".