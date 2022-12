Martini: “Fortitudo, che combini con Sbezzi? Virtus, non tenere Teodosic”

"La partita è stata bellissima, un inizio folgorante poi la Effe si è spenta. La sconfitta di 22 ci sta tutta, ma occorre ricordare che la squadra è nata in emergenza e l'obiettivo è salvarsi e andare ai playoff. Non è un bel momento, però in casa si trasforma e giovedì c'è Cento. C'è una cosa che mi ha fatto trasalire, ovvero l'arrivo di Sbezzi poi smentito. E' iscritto all'albo procuratori e non è possibile figurare nell'organigramma ma lo ha già fatto in altre società come consulente, e tutte le volte in club in difficoltà. Sbezzi è un uomo importante nel mercato italiano ma questo comporta che l'allenatore non conta niente o poco. Quando Dalmonte parlava di critica per me era riferito a questo".