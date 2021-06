Signori: “Ora è il periodo della rinascita. Futuro? Voglio allenare”

Ospite dell'undicesima puntata di Bfc Week, Beppe Signori che ha raccontato come ha vissuto questi ultimi 10 anni e come si sente ora. Poi ha ricordato il suo passato da calciatore e parlato di futuro. Ecco il suo commento:

"Più che un periodo di rivincita, di rinascita. Sono stati 10 anni molti duri e fu come quando passai dalla Sampdoria al Bologna. Bologna mi porta bene perché sono rinato come calciatore e dopo 10 anni difficili sto rinascendo come persona normale".