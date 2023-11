Settore Giovanile, Under 18 e 17 sconfitte, vincono 16 e 15

L’Under 18 di Luigi Della Rocca non riesce a confermare la vittoria dello scorso weekend perdendo 2-1 in casa del Cagliari. Una sfida aperta al 12’ da un autogol del Bologna che ha favorito i padroni di casa, i quali hanno poi subito la reazione rossoblù fino al pareggio al 72’ del neoentrato Maltoni. Al quarto minuto di recupero, però, un rigore di Ardau ha regalato i tre punti al Cagliari, per una vittoria che vale anche l’aggancio al quinto posto proprio alla squadra di Della Rocca.