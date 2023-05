Settore Giovanile – Settimana decisiva per U18, U16 e U15

1 di 3 Under 18

L'Under 18 guidata da Luigi Della Rocca conclude con un successo il proprio campionato, battendo in casa il Sassuolo per 3-1. Il vantaggio dei rossoblù arriva al 10' con Cesari. Gli ospiti trovano il pari grazie alla rete di Caragea dopo 4' dall'inizio della ripresa. Il Bologna la vince nel finale di gara con il gol del subentrato Oliverio al 82' e la doppietta di Cesari al 87'.