L’Under 18 di Luigi Della Rocca viene sconfitta 2-0 nel match casalingo contro l’Empoli. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa le reti che chiudono definitivamente l’incontro, con i vari tentativi del Bologna che non sono bastati per riaprire la partita. In seguito a questo risultato i rossoblù rimangono a 39 punti quando mancano soltanto due gare alla fine del campionato.