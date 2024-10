Settore Giovanile – Il programma del weekend

Con il posticipo della gara dell’Under 18 – che scenderà in campo, contro la Fiorentina, mercoledì 30/10 – per l’attività agonistica il focus si sposta sul triplo derby contro il Cesena.

In Attività di Base, Under 14 e Under 13 affrontano il Modena, mentre lato femminile le nostre formazioni giovanili saranno impegnate tutte per la prima volta in stagione.