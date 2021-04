Settore Giovanile – Il programma del weekend

Nuovi appuntamenti per le squadre del settore giovanile rossoblù, che in questo weekend affronteranno Sassuolo , Empoli e Vicenza . Prima settimana di campionato per i 2004, mentre 2005 e 2006 continueranno con i rispettivi Test Match. Tutte le gare, che si giocheranno sotto le Due Torri, verranno disputate rigorosamente a porte chiuse .

L’ Under 17 di Luca Vigiani , domenica ore 15 , presso il Centro Sportivo “Cavina” affronta il Sassuolo nella gara valida per la prima giornata del Girone 5. I rossoblù si presentano al match con tre vittorie, tre sconfitte e un pareggio ottenuti nei Test Match, mentre erano riusciti a totalizzare dieci punti nei quattro turni del torneo iniziato, e poi interrotto, lo scorso ottobre.

In entrambi gli slot avevano incontrato – e battuto – i pari età neroverdi in trasferta: in campionato per 1-2, recuperando la rete iniziale di Salvemini grazie alle marcature di Anatriello e l’autogol del sassolese Martini; nel Test Match, invece, per 3-5, con le reti felsinee firmate da Raimondo (2), Mazia, Cricca e Karlsson.