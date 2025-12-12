ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE
tuttobolognaweb news Settore Giovanile – Il programma del weekend
news
Settore Giovanile – Il programma del weekend
Il programma del weekend rossoblù
UNDER 18 (15a Giornata): Bologna-Parma – domenica ore 14 – “Granarolo Youth Center” di Crespellano (BO)
UNDER 17 (13a Giornata): Genoa-Bologna – domenica ore 16 – Campo Sportivo “Begato 9” di Genova
UNDER 16 (12a Giornata): Sampdoria-Bologna – domenica ore 14.30 – Campo Sportivo “3 Campanili” di Bogliasco (GE)
UNDER 15 (12a Giornata): Sampdoria-Bologna – domenica ore 14.30 – Campo Sportivo “R. Garrone” di Bogliasco (GE)
© RIPRODUZIONE RISERVATA