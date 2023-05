Settore Giovanile, i risultati del weekend: Under 15 ai quarti di finale

L’Under 18 di Luigi Della Rocca esce sconfitta sul campo della Lazio per 3-1, scivolando così al quarto posto in classifica con 42 punti, a meno uno dal Genoa e a meno due dal Sassuolo, anche se entrambe le squadre hanno già scontato il turno di riposo disposto dal calendario. La prossima giornata sarà quindi la penultima della stagione regolare del Girone A, ma l’ultima per quanto riguarda i rossoblù, che dovranno battere proprio il Sassuolo e poi sperare in risultati benevoli per centrare il secondo posto che vale la Semifinale Scudetto. Ieri, intanto, il ko è arrivato nonostante la superiorità numerica dal 4’ del primo tempo, con un Bologna anche sfortunato che è riuscito a segnare solo a otto minuti dal 90’ con Oliverio.