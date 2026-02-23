Torna alla vittoria l’Under 16 di mister Ceccarelli, che si impone per 4-1 contro il Torino grazie alle reti di Lima, doppietta, Viti e Ventola. Adesso il Bologna si trova al 3° posto in classifica a quota 38 punti, a -2 dal Cesena secondo.
Settore Giovanile, i risultati del weekend: grande rimonta dell’Under 15
I risultati del fine settimana, bene under 16 e under 15
Pareggio casalingo per 3-3 per l’Under 15 di mister Fabio Zaza, che ottiene un punto contro il Torino, dopo aver realizzato una splendida rimonta sulla squadra granata, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di 3 reti, con le marcature di Tintore, Ciccarello e Thairi. I rossoblù blindano il 5° posto in classifica a quota 34 punti.
