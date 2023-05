Settore Giovanile – I risultati del weekend: eliminata l’Under 17

1 di 3 Under 18

Pareggio amaro per l’Under 18 di Luigi Della Rocca, recuperata sul 2-2 a un minuto dal 90’ dalla Fiorentina. Dopo l’iniziale doppio vantaggio rossoblù con Cesari e Mazia, a segno dopo neanche dieci minuti di partita, la Fiorentina è riuscita a rialzarsinel secondo tempo favorita anche dalla superiorità numerica scaturita dal rosso diretto in direzione di Corsi. Al 49’ i padroni di casa hanno accorciato le distanze, per poi trovare all’89’ il gol del definitivo 2-2. Il Bologna resta al secondo posto salendo a 42 punti, a più uno dall’accoppiata formata da Sassuolo e Lecce.