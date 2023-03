Settore Giovanile – I risultati del weekend

L’Under 17 di Denis Biavati torna in campo e lo fa vincendo per 3-1 contro la capolista Parma. Di Tordiglione su rigore il gol che ha sbloccato il match dopo 17 minuti, con la formazione ospite che ha trovato la rete del pareggio poco prima dell’intervallo. Tra il 62’ e il 70’, però, prima Gattor e poi il subentrato Mahrani hanno chiuso il match sul 3-1, per una vittoria che consente ai rossoblù di salire a 38 punti in classifica, al quinto posto, a meno cinque dal Genoa.