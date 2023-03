Settore Giovanile – I risultati del weekend

Vittoria importante per l’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca, che supera il Sassuolo in trasferta con un rocambolesco 3-2. Rossoblù due volte in vantaggio prima con Ebone a un minuto dall’intervallo, e poi con Mazia al 67’, con i neroverdi sempre bravi a reagire segnando l’1-1 e il 2-2. Al 90’, però, è ancora Ebone ad andare in gol trovando la rete del definitivo 3-2, per la felicità di una squadra che ora si trova al quarto posto a 29 punti insieme alla Lazio, a meno uno dall’Empoli.