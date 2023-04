Settore Giovanile – I risultati del fine settimana: Under 16 e 15 ai playoffs

L'Under 17 guidata da Denis Biavati pareggia 2-2 in casa del Genoa, fallendo il sorpasso sui liguri al quarto posto. Un vero peccato perché i rossoblù erano passati in doppio vantaggio a inizio ripresa con i gol di Ravaglioli e Barbaro. Il gol del definitivo pareggio è arrivato al 97'. A una giornata dalla fine del Girone A, il Bologna si trova al quinto posto, in piena zona playoff, con la possibilità di agguantare la quarta piazza. Ai rossoblù servirebbero i tre punti contro la Juventus e una vittoria del Parma o un pareggio in Parma-Genoa. Intanto i due difensori Soldà e Zilio sono stati chiamati dal ct della nazionale Under 17 Corradi per un raduno in vista dell'Europeo in Ungheria.