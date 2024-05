La Fortitudo vince gara 2 contro Rieti 75-59

Vittoria meno sofferta della precedente per la Fortitudo Bologna, che dal primo quarto è rimasta perennemente davanti a Rieti, chiudendo gli ospiti in una difesa stritolante, grazie ad un Mark Ogden fenomenale (che non sembra mai in grado di sbagliare), e Deshawn Freeman (18) dominante sotto canestro. La Fortitudo dovrà adesso spostarsi a Rieti per gara 3, dove avrà la possibilità di chiudere la serie