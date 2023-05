Schouten: “Inizio a ritmo troppo basso. Ottavo posto? Faremo del nostro meglio”

Il Bologna continua a non trovare la vittoria. Cinque turni senza successo non accadevano da inizio campionato. Oggi a Reggio Emilia è mancato un po' di ritmo e di qualità nell'amministrare il gioco, come nelle ultime uscite. Uno dei pilastri del centrocampo rossoblù, Jerdy Schouten , ha commentato così l'1-1 finale:

“Questo è un campo difficile: all’inizio abbiamo avuto più difficoltà e giocato con un ritmo più basso subendo anche il gol dell’uno a zero, poi nel corso della partita siamo migliorati e abbiamo fatto il nostro gioco. Però sono un po’ dispiaciuto perché volevamo vincere: il nostro obiettivo rimane l’ottavo posto e faremo del nostro meglio per ottenerlo. Se mi sento un leader? Non sono io a dover giudicare la mia prestazione, ma in campo abbiamo tutti responsabilità quindi sì, anch’io mi sento importante per la squadra così come i miei compagni”.