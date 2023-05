Anaclerio: “La classifica è la nota più lieta della serata. Migliori?..”

"La classifica del Bologna è la cosa più bella della serata. L'ottavo posto è ancora alla portata per i rossoblù, le ultime quattro partite saranno molto intense, ma l'obiettivo è alla portata. La partita di questa sera è stata brutta bloccata. Nota positiva il rientro di Arnautovic che verrà utile per le prossime partite. Migliori in campo? Cambiaso e Schouten"