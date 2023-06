Scariolo: “Con Olimpia differenze enormi, ma noi siamo pronti”

Repubblica ha intervistato Sergio Scariolo prima delle gare finali per l'assegnazione dello Scudetto. Il coach delle V nere non è (solo) impegnato nel fronte del parquet per le sfide con Milano, bensì nei colloqui che decideranno il suo futuro prossimo da allenatore. È risaputo che Scariolo stia trattando da un po' con i Toronto Raptors in NBA e con il Real Madrid, e a questo proposito il coach ringrazia chi gli permette di vivere questa situazione con serenità:

"C'è un processo in evoluzione, la doverosa riservatezza esclude commenti. Posso solo dire grazie a Virtus e Toronto per la comprensione e la flessibilità di questi giorni. Non c'è da preoccuparsi per come arriveremo alle gare con Milano: un'ultima intensa settimana di lavoro ci ha portato una buona condizione fisica e mentale. Siamo pronti, Teodosic incluso, nonostante il piede non in uno stato ottimale".