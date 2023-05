Sassuolo-Bologna da oltre 5mila rossoblù

Un'altra invasione di tifosi rossoblù in trasferta.

Chiaramente, definire trasferta la partita di Reggio Emilia potrebbe apparire un po' forzato, ma stasera al Mapei Stadium per Sassuolo-Bologna dovrebbero esserci 5mila tifosi rossoblù, rendendo una partita fuori casa quasi come se fosse casalinga. Verrà superata la quota di Verona, 3 mila nel settore ospiti, con altri 3 mila nel settore ospiti del Mapei più un altro paio migliaia di bolognesi negli altri settori, anche se un numero preciso è oggi difficile da stabilire. Tanti tifosi rossoblù hanno acquistato biglietti negli altri settori e solo stasera si capirà l'entità dell'esodo per il derby.