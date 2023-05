Empoli-Bologna, i migliori e i peggiori

Non c'è niente da fare, è l'unico che cerca con insistenza la porta. Il neo-capocannoniere del Bologna dal dischetto è sempre perfetto, le reti le segna anche se vengono annullate in modo fiscale, i portieri li impegna in parate miracolose. Quando fa un falletto in difesa viene punito e da lì nasce una rete evitabilissima. Insomma, in questo momento vale mezza squadra e penso che Motta non ci pensi più a farlo partire dalla panchina. Confermo che l'abborracciata Nazionale di Mancini ne avrebbe bisogno