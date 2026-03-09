Sartori presente al Picco di La Spezia: occhi puntati su Comotto e Artistico

Sabato pomeriggio allo stadio Picco di La Spezia ad assistere alla gara tra Spezia e Monza era presente il ds del Bologna Giovanni Sartori che avrebbe seguito da vicino due giocatori in forza ai liguri.Il primo nome è quello di Gabriele Artistico, classe 2002 che ha già tagliato il traguardo dei 10 gol in Serie B, proprio questi gol hanno acceso i riflettori sul calciatore di proprietà della Lazio. Il Bologna dovrà capire dunque con chi trattare nel caso in cui si volesse tentare un affondo per il giocatore.