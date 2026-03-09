Sabato pomeriggio allo stadio Picco di La Spezia ad assistere alla gara tra Spezia e Monza era presente il ds del Bologna Giovanni Sartori che avrebbe seguito da vicino due giocatori in forza ai liguri.Il primo nome è quello di Gabriele Artistico, classe 2002 che ha già tagliato il traguardo dei 10 gol in Serie B, proprio questi gol hanno acceso i riflettori sul calciatore di proprietà della Lazio. Il Bologna dovrà capire dunque con chi trattare nel caso in cui si volesse tentare un affondo per il giocatore.
tuttobolognaweb news Sartori presente al Picco di La Spezia: occhi puntati su Comotto e Artistico
Sartori presente al Picco di La Spezia: occhi puntati su Comotto e Artistico
