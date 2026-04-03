Si è tenuta ieri presso il Macron Campus la nuova edizione del Workshop dedicato ai partner rossoblù, per la prima volta ospitata nella sede di Macron. Un appuntamento che ha rappresentato un momento di incontro, networking e approfondimento sui temi strategici legati al mondo del calcio e al Bologna FC 1909.
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Sartori, Di Vaio e Fenucci al workshop dei partner rossoblù
Il decimo workshop con gli sponsor al Macron Campus (Fonte Bologna Fc)
La serata si è aperta con un tour del Macron Campus, durante il quale gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino la realtà aziendale, la struttura e i processi che caratterizzano il brand Macron, brand che si posiziona al fianco del Bologna FC 1909 ormai da 25 anni.
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