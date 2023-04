Salvatori: “Thiago Motta persona seria. Per me rimarrà a Bologna”

"Bologna? Sta facendo un ottimo lavoro. Sono felice perché l'ambiente, la città e la società lo meritano - le sue parole - Thiago Motta dovrebbe essere riconoscente verso Saputo e la proprietà, ma lo reputo una persona seria. A volte i soldi non sono tutto ciò che conta. Secondo me rimarrà a Bologna". Sugli altri allenatori emergenti dice: "Dionisi sta facendo molto bene, così come Grosso. Lo stesso vale per Gilardino, che ha preso una squadra che era in difficoltà. I nostri allenatori italiani sono bravi".