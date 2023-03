Salernitana-Bologna, le formazioni: per il Cor Sport diverse sorprese

Secondo il Corriere dello Sport, cambi in tutti e tre i reparti per il tecnico rossoblù che sarebbe pronto a sorprendere. In difesa confermati solo Cambiaso e Lucumi mentre le novità potrebbero essere Bonifazi e De Silvestri. A centrocampo Gary Medel viene dato titolare al posto di Schouten per affiancare Moro, con la conferma di Ferguson in veste di incursore. In avanti Orsolini può rientrare tra i titolari a completare un tridente con Barrow e Kyriakopoulos.