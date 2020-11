Sabatini: “Sono stato io a confermare la malattia a Sinisa, sul Bologna di oggi dico che…”

Durante la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tenutasi in diretta web sul sito e sulla pagina Facebook di Gazzetta, e condotta dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, è intervenuto Walter Sabatini, parlando della malattia del mister ma anche del presente rossoblù”.

“Sono stato tra i primi a dargli la conferma della malattia in albergo in ritiro. E’ stato un momento agghiacciante, ho sperato che la porta dell’albergo non si aprisse. Dire a un uomo come Sinisa di prepararsi a morire è stato terribile, ci penso spesso. Il suo primo pensiero è stato per sua moglie e la sua famiglia, l’ho capito bene perchè a me sono servite tre cene per dire a mia moglie che avevo un tumore ai polmoni qualche anno fa. Ci troviamo ancora oggi per vedere le partite insieme, lui fuma il sigaro e io aspiro un po’ del suo fumo passivo.”