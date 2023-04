Repubblica – Motta confida nei suoi ragazzi e avvisa il Milan

Ancora una volta il pensiero di Thiago Motta non va oltre l'effettivo presente. In questo momento il tecnico italo-brasiliano ha in testa solo la partita di domani pomeriggio contro il Milan campione in carica.

Come riporta La Repubblica, in conferenza stampa l'allenatore ha detto che il Bologna non deve sentire la pressione ma un senso di responsabilità. La sua squadra deve sapersi anche divertire quando affronta questo tipo di squadre e ha la personalità per poter competere al loro livello. Sull'Europa e sul suo futuro, Motta continua a glissare e ripete costantemente la stessa frase ogni volta: "Dobbiamo pensare al presente". Per quel che riguarda il collettivo l'allenatore ha sottolineato il fatto che, se si vuole continuare a giocare alla pari con le big, c'è bisogno di sacrificio, umiltà e responsabilità. Sui singoli, ha stimolato Zirkzee a dare sempre di più e a essere la migliore versione di se stesso per poter emergere all'interno di questo collettivo. Ha evidenziato l'ingenuità di Orsolini, che si è fatto ammonire nella partita con l'Atalanta e per questo è squalificato. L'allenatore ha fatto i complimenti a Soumaoro per come sta interpretando gli allenamenti e per l'intensità che mette in campo. La prestazione contro l'attacco atalantino parla da sé.