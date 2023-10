Repubblica – Minotti: “Il Bologna ha preso la strada del Sassuolo, ma per l’Europa è lunga”

Lunga intervista sull'edizione bolognese di Repubblica per Lorenzo Minotti , commentatore tecnico di Sky. Sabato c'è Sassuolo - Bologna e i rossoblù sembrano aver imboccato la strada della crescita, anche se per l'Europa è ancora presto e manca ancora qualcosa a livello di rosa. Le parole di Minotti:

"Il Bologna ha preso la stessa strada per visione e programmazione, scegliendo la via intelligente di consolidarsi nei giusti tempi dopo tanti saliscendi - il suo commento - Peccato i ritardi sullo stadio, ma ha lavorato sul centro tecnico e sullo staff, prendendo Sartori e dando a Di Vaio un ruolo di riferimento, ha scelto molto bene un allenatore che fa la differenza e ha dato quel che serve per avere ambizioni importanti".