Repubblica – Mihajlovic riapre la porta a Ravaglia

Da Donnarumma a Ravaglia.

Fiducia ai giovani, sempre e comunque. Nonostante il bolognese abbia subito cinque gol all’esordio e un infortunio di lieve entità che l’ha tenuto fermo nelle ultime tre partite infatti, Mihajlovic lo confermerà titolare contro la Fiorentina domani. L’utilizzo del classe ’99 in porta è uno degli aspetti emerso ieri dall’allenamento, direttamente allo stadio Dall’Ara. In più, come fuori programma, s’è aggiunta la videochiamata di Joey Saputo, che ha parlato alla squadra radunata nello spogliatoio: oltre agli auguri di buon anno, il patron ha unito i complimenti verso lo staff medico. Un anno che, dopo la sfida di domani contro i viola, i rossoblù continueranno con Udinese, Genoa e Verona, prima dell’ultimo impegno con la Juventus per completare il girone d’andata.

Fonte-Repubblica