Repubblica – Arnautovic manda segnali di pace

Per l'allenatore è sacra la settimana di allenamenti e sulla base di quella sceglie chi schierare. I giocatori sono tutti uguali e non ce ne sono di più uguali di altri. Sarà così anche in questi giorni che separano il Bologna dalla sfida con la Lazio di Sarri. Motta valuterà la settimana di allenamenti e deciderà chi schierare titolare. Ma ovviamente l'argomento del post Torino è l'attaccante austriaco, rimasto a guardare per tutta la partita. Ieri Arnautovic ha voluto mandare un segnale distensivo con un posto sui social dove viene immortalato al lavoro con la scritta 'si continua a lavorare' con tanto di hashtag 'forza Bfc' con due cuori rossoblù