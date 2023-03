Qui Casteldebole, si riprende solo venerdì ma con squadra a ranghi ridotti

Tanti i nazionali via

Cinque giorni di riposo per il Bologna che riprenderà ad allenarsi solo venerdì in vista di Bologna-Udinese del 2 aprile.

E' tempo di sosta per le nazionali e l'allenatore ha deciso di concedere qualche giorno di riposo in più alla truppa, ma anche venerdì, alla ripresa dei lavori, sarà un Bologna a ranghi ridottissimi. In attesa di capire le condizioni di Arnautovic e Cambisaso, saranno tanti i rossoblù in giro per il mondo e di ritorno solo la settimana prossima.

Medel sarà impegnato nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Santiago contro il Paraguay, Lucumì sarà via con la Colombia impegnata in Asia fino al 28, giorno del test col Giappone, Barrow col Gambia giocherà il 24 e il 28 marzo, Ferguson, convocato dalla Scozia per le gare di qualificazione europee contro Cipro del 25 e Spagna del 28

Non solo, oltre ad Arna c'è Posch che dovrebbe giocare le due sfide contro Azerbaigian ed Estonia. Skorupski sarà impegnato con la Polonia nelle partite contro Repubblica Ceca e Albania, mentre Zirkzee è stato chiamato dall’Olanda under 21 per le amichevoli con Norvegia e Repubblica Ceca e Pyyhtia dalla Finlandia under 21.

