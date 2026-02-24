Qui Casteldebole – Rientra Dominguez, ma è penuria di terzini sinistri

Lavoro di scarico per i più impiegati ieri sera, lavoro atletico ed esercitazioni per tutti gli altri. La buona notizia è il ritorno di Benjamin Dominguez, che ha smaltito l'influenza e si è allenato regolarmente in gruppo: sarà a disposizione giovedì. Sarà invece da valutare la situazione terzini sinistri. Miranda è uscito con un affaticamento e, anche in assenza di lesioni muscolari, difficilmente verrà rischiato giovedì, mentre Charalampos Lykogiannis ha svolto lavoro differenziato dopo il recente infortunio. In caso di necessità, l'ipotesi è spostare Zortea a sinistra e utilizzare Joao Mario a destra. Da valutare anche la presenza di Torbjorn Heggem, che recentemente ha accusato un problema all'anca e ieri sera è stato tenuto a riposo. Oggi per il norvegese lavoro differenziato.