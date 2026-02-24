Tutto Bologna Web
Bologna-Udinese, la moviola: Marcenaro senza cartellini. Giusto il rigore

La moviola, impreciso Marcenaro. Bene il Var sul rigore
Redazione TuttoBolognaWeb

Direzione non esattamente sufficiente quella di Marcenaro ieri sera in Bologna-Udinese. All'arbitro sono sfuggiti soprattutto i cartellini, cercando di arbitrare all'inglese ma senza riuscirci, andando a incattivire una partita tranquilla.

Mancano, per esempio, i gialli a Solet su Joao Mario e a Miranda su Ehizibue, entrambi falli in campo aperto, mentre sull'episodio chiave della partita interviene il Var. Il fallo di Karlstrom, infatti, avviene sulla linea, quindi all'interno dell'area di rigore e non fuori come sanzionato da Marcenaro in precedenza. L'arbitro vede bene invece nel finale nell'intervento di Lucumi su Zaniolo: l'attaccante calcia di mancino e il difensore interviene con la gamba destra, e non col braccio, a smorzare il tiro.

 

