Joao Mario si presenta: “Qui per dimostrare il mio valore”

Buona prestazione ieri e un futuro tutto da scrivere. Joao Mario si sta inserendo bene nel Bologna dopo aver lasciato la Juve , che lo aveva prelevato dal Porto , e nei prossimi mesi il terzino portoghese vuole essere protagonista per dimostrare quanto vale. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione a Casteldebole:

“Mi trovo bene a Bologna, ho subito ricevuto una bella accoglienza e il gruppo è unito. Non è stato difficile inserirmi. Ho visto la città e ho gustato buon cibo e anche con l’allenatore mi sto trovando a mio agio. Sono venuto qui per una scelta tecnica, penso di poter dimostrare le mie capacità. Al futuro non ci penso, voglio pensare solo al presente”