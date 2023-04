Qui Casteldebole, nessuna novità dall’infermeria

Per Arnautovic e Cambiaso ancora a parte, oltre a Soriano già out

Antivigilia della sfida con l'Hellas Verona per il Bologna di Thiago Motta . Come comunica il club tramite il proprio sito web, i due infortunati Arnautovic e Cambiaso lavorano ancora a parte.

"A due giorni dalla partita del Bentegodi i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Differenziato per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic". Non dovrebbero dunque repurare per la trasferta in Veneto.