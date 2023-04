Qui Casteldebole – Arna e Cambiaso ancora a parte. Terapie per Soriano

Thiago Motta e i suoi ragazzi continuano la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Milan. Nella seduta mattutina di oggi i rossoblù hanno lavorato sulla parte tattica. Arnautovic e Cambiaso non hanno preso parte all'allenamento insieme ai compagni, svolgendo un lavoro differenziato. Soriano, invece, ha iniziato le terapie per il recupero dall'infortunio.