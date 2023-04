Qui Casteldebole, domani la ripresa: da valutare Arnautovic

Per Thiago Motta non ci sono particolari problemi di infermeria e gli unici dubbi riguardano Marko Arnautovic e Andrea Cambiaso. L'attaccante austriaco è al terzo infortunio in tre mesi e il suo recupero in ottica Milan dipenderà dalla data del suo rientro in gruppo. Se dovesse riprendere ad allenarsi già a inizio settimana l'attaccante potrebbe strappare la convocazione, altrimenti si andrà per il match di Verona. Stesso discorso per Andrea Cambiaso dopo l'infortunio muscolare all'inguine rimediato a Salerno.